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Çin'den Trump'a gözünün yaşına bakmayız uyarısı

Çin, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın "Tek Çin" politikası hakkında yaptığı açıklamaları sert sözlerle eleştirdi..

16.01.2017 - 12:01
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Çin'den Trump'a gözünün yaşına bakmayız uyarısı

ABD’de 20 Ocak’ta görevi devralacak seçilmiş Başkan Donad Trump’ın Wall Street Journal’a verdiği röportajda ülkesinin ‘Tek Çin’ politikasını değiştirebileceğini söylemesi Pekin’in tepkisini çekmeye devam ediyor.

Çin’in resmi yayın organı China Daily gazetesinin bugünkü başyazısında bu tutum bir kez daha gözler önüne serildi.

"PEKİN'İN ONA KARŞI ACIMASIZ OLMAKTAN BAŞKA ÇARESİ KALMAYACAK"

Makalede, “Trump, Beyaz Saray’ı devraldıktan sonra da ikili ilişkilere vereceği zararı umursamadan Tayvan üzerinden Tek Çin Politikasına yönelik provokatif hamlelerini sürdürürse Pekin’in ona karşı acımasız olmaktan başka çaresi kalmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.Çin'den Trump'a gözünün yaşına bakmayız uyarısı

"BİR ÇAYLAK GİBİ KONUŞUYOR"

Trump için “Bir çaylak gibi konuşuyor” denilen makalede yaşanacak gerginliğin her iki taraf için de bedeli olacağına işaret edilen makalede, “Ancak müstakbel ABD Başkanı’nın oynadığı ‘Tayvan oyununun’ ne kadar özel hassasiyete sahip ve ne kadar ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sorun olduğunu anlaması için bu bedellerin ödenmesi kaçınılmaz. Pekin, bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacaktır” yorumu yapıldı.

"TAYVAN HALKI, WASHINGTON'IN ONLAR İÇİN ÇALIŞMADIĞINI ANLAYACAK"

Yazı şu ifadelerle sonlandı: “Önünde sonunda, Tayvan halkı Washington’ın onlar için çalışmadığını anlayacak. Trump, yönetiminin kısa süreli menfaatleri için Tayvan’ı uygun buldu. Bu alçak stratejinin bir sonucu olacak Tayvan kurban edilebilir.”

Çin'den Trump'a gözünün yaşına bakmayız uyarısı

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