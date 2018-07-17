Çingene kızına yoğun ilgi

Gaziantep'te bulunan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip, alanında dünyanın en büyüğü olan Zeugma Mozaik Müzesi'ni yılın ilk yarısında ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 123 bin 170'e ulaştı.

MOZAİKLER SERGİLENİYOR

Yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda kurulan Zeugma Mozaik Müzesi'nde Çingene kızı mozaiği, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip olan müze, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Müzeyi yılın ilk yarısında ziyaret eden turist sayısı, son 4 yılın ocak-haziran döneminin en yüksek rakamına ulaştı. 2015'in ilk yarısında 118 bin 369, 2016'nın ilk 6 ayında 63 bin 6, 2017'nin ilk yarısında 72 bin 626 turistin ziyaret ettiği müzeyi, 2018'in ilk 6 aylık döneminde ise 123 bin 170 kişi ziyaret etti.

KENTİN VİZYONU

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, ziyaretçi sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nin dünyanın en büyük mozaik müzesi olduğunu ve nadide eserlerin bulunduğunu belirten Bünet Öztürk, müzenin kentin vizyonu olduğunu dile getirdi.

ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

Bülent Öztürk, özellikle Roma döneminde mozaik sanatının zirveye çıktığı zamanlarda üretilen eserlerin yer aldığı müzenin, kentin en fazla turisti ağırlayan merkezlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Zeugma Mozaik Müzesi'ni ilk 6 ayda 123 bin 170 kişi ziyaret etti. Bu sayıyla 2016 yılındaki toplam ziyaretçi sayısını geride bıraktık. Yıl sonuna kadar hedefimiz bu sayıyı en üst seviyeye çıkarmak." diye konuştu.

ÇİNGENE KIZI

Müzede, Zeugma Antik Kenti'nde 1998'deki kazılarda ortaya çıkarılan ve saç örgüleri, çıkık elmacık kemikleri nedeniyle Çingene kızı olarak adlandırılan mozaik, en ilgi çeken eserler arasında yer alıyor.

Müzenin ve kentin sembolü haline gelen mozaik, hangi açıdan bakılırsa bakılsın ziyaretçiyi takip ediyormuş izlenimi veren gözleriyle dikkati çekiyor. Diğer mozaiklerden ayrı karanlık bir odada ziyaretçilerin beğenisine sunulan Çingene kızına, labirenti andıran karanlık koridorlar aşılarak ulaşılabiliyor.

Özel aydınlatma sayesinde direkt ilgiyi çeken Çingene kızı, bu sayede daha gizemli bir havaya bürünüyor.