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Çin'le karşılıklı anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı'nın Çin ziyaretinde; suçluların iadesi, karayolları üzerinde taşımacılık ve kültür merkezi açılması anlaşmaları imzalandı.

13.05.2017 - 17:20
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Çin'le karşılıklı anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Erdoğan, Büyük Halk Meclisi'ne gelişinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

Çin'le karşılıklı anlaşmalar imzalandı

Çin'le karşılıklı anlaşmalar imzalandı

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Şi başkanlığında heyetlerarası görüşmeye geçildi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında, Erdoğan ve Şi huzurunda iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandı.

Çin'le karşılıklı anlaşmalar imzalandı

Çin'le karşılıklı anlaşmalar imzalandı

3 KONUDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Bu kapsamda, heyetler arasında "Suçluların Karşılıklı İadesi Anlaşması", "Uluslararası Karayolları Üzerinde Taşımacılık Anlaşması" ve "Çin Halk Cumhuriyeti ile Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma" imza altına alındı.

İmza töreninde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

Çin'le karşılıklı anlaşmalar imzalandı

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