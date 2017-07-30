Çinli kadın borcunu ödememek için estetik yaptırdı

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre Çin'in Wuhan şehrinde yaşayan 59 yaşındaki Zhu Najuan adlı kadın 3.71 milyon dolarlık kredi kartı borcu nedeniyle estetik ameliyat oldu.

BAŞKA KİMLİKLERLE SEYAHET ETTİ

Çin 'in güneydoğusundaki Shenzhen şehrine kaçan ve orada yakalanan kadının 30'lu yaşlarda göründüğünü ve fotoğraflarından çok farklı olduğunu belirten polis yetkilileri, kadının diğer insanların kimlik kartlarını ülkenin dört bir yanında trenle seyahat etmek için kullandığını belirtti.

Borçlu olduğu bankaların kartlarıyla son olarak estetik ameliyat olan kadının kartları daha sonra kullanmadığı belirtildi.