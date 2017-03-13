taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7409
EURO
4,0027
ALTIN
145,10
PETR
50,9800

Çinli sürücü otomobiliyle çatıya kondu

Fren yerine gaza basan Çinli sürücü ne olduğunu anlayamadan kendisini yol kenarındaki bir evin çatısında buldu.

13.03.2017 - 07:30
  1. Haberler
  2. Dünya

Çinli sürücü otomobiliyle çatıya kondu

Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Taizhou kentinde yaşanan kaza görenleri hayrete düşürdü. Kullandığı otomobille yaklaşık 70 kilometre hızla ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip fren yerine gaza basınca olanlar oldu.

Çinli sürücü otomobiliyle çatıya kondu-İZLE

YARALANAN OLMADI

Çinli sürücü daha ne olduğunu anlamadan hızla yoldan çıkarak kendisini bir evin çatısında buldu. Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza, şans eseri kimsenin burnu kanamadan atlatıldı. Aracın çatıdaki halini gören sosyal medya kullanıcıları ise sürücünün usta şoförlere 'kazara' taş çıkarttığı yorumunda bulundu.

Çinli sürücü otomobiliyle çatıya kondu

Çinli sürücü otomobiliyle çatıya kondu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

175
CHP’li İnce: Hollanda ve Almanya evet çıkmasını istiyor

CHP’li İnce: Hollanda ve Almanya evet çıkmasını istiyor

179
Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

81
Haiti'de feci kaza: 34 ölü

Haiti'de feci kaza: 34 ölü

2
Milletvekilinin otomobili motosiklet ile çarpıştı: 1 ölü

Milletvekilinin otomobili motosiklet ile çarpıştı: 1 ölü

11
Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına serzenişte bulundu

Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına serzenişte bulundu

2
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu FETÖ’nün elinde esirdir

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu FETÖ’nün elinde esirdir

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM