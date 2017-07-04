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Çinli vlogger kendini canlı yayında zehirledi

Çinli vlogger Zhang, canlı yayın yaptığı sırada yanlış bitkiyi yiyince zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

04.07.2017 - 11:41
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Canlı yayın yaparken değişik deneyimlerini paylaşanlara bir yenisi daha eklendi. Ancak sonucu kötü oldu.

Çinli vlogger kendini canlı yayında zehirledi

BİTKİYİ CANLI YAYINDA YEDİ

26 yaşındaki tanınmış Çinli Vlogger Zhang, canlı yayın yaparken yanında iki tane bitki getirdi. Aloe Vera bitkisinin yararlarından bahseden ve cilde iyi geldiğini belirten Zhang, bitkiyi canlı yayın sırasında yedi.

Çinli vlogger kendini canlı yayında zehirledi

YANLIŞ BİTKİYİ YİYİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Yediği bitkinin Aloe Vera olduğunu zanneden vloggerın aslında yediği Agave Americana bitkisiydi. Şaşkınlık yaşayarak yayını yarıda kesen Zhang, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Midesi yıkandı ve zehrin daha da yayılması engellendi. Yetkililer, vloggerın durumu şu anda iyi olduğunu belirtti.

Çinli vlogger kendini canlı yayında zehirledi

ALOE VERA YARARLI BİR BİTKİ

Agave Americana bitkisinin içerisinde insan bedenini rahatsız eden kalsiyum oksalat kristalleri, acrid yağları, saponin ve bazı bileşikler bulunuyor. Aloe vera bitkisi ise tam tersine yararlı bir bitki. Bu bitki belirli oranlarda ve bazı yiyeceklerde kullanılabiliyor (smoothie ve salatalarda).

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