taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.709
USD
3,5884
EURO
3,9080
ALTIN
146,54
PETR
51,5500

Çinliler Ivanka Trump'a tapıyor

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump için Weibo'da 'Tanrıça Ivanka' isimli bir hayran sayfası açıldı.

25.04.2017 - 11:42
  1. Haberler
  2. Dünya

d

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki popülaritesi düşerken, ABD federal hükümetinin resmi bir çalışanı olarak babasına Beyaz Saray'da danışmanlık yapan Ivanka Trump'ın Çin'deki popülaritesi gün geçtikçe artıyor.

"TANRIÇA İVANKA"

Ivanka Trump'ın Çinli hayranları, açılan yeni bir hayran sayfasında, 'Tanrıça Ivanka'ya övgüler diziyor. Kısa sürede 12 bin takipçiye ulaşan 'Tanrıça Ivanka' sayfasında, Ivanka Trump'a sevgisini ifade eden yüzlerce hayranın mesajları da yer alıyor.

Çinliler Ivanka Trump'a tapıyor

'POPÜLERLİĞİNİN SEBEBİ, ÇİN'E YÖNELİK SICAKKANLI YAKLAŞIMI'

Pekin'deki bir üniversitede görev yapan Hu Şingdou'ya göre, Ivanka Trump'ın Çin'deki popülerliğinin Çin'e yönelik 'sıcakkanlı' yaklaşımından kaynaklanıyor.

"Çin'deki pek çok insan, Ivanka'yı Çin'e karşı sıcakkanlı tavırlarından dolayı çok seviyor" şeklinde konuşan Şingdou, buna referans olarak da Ivanka Trump'ın kızı Arabella'nın sosyal medyada paylaşılan videosunu gösterdi. Ivanka Trump tarafından paylaşılan videoda, Arabella Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için Çince şarkı söylüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'dan Sincar'a hava harekatı

TSK'dan Sincar'a hava harekatı

78
Obama üç ay sonra ilk kez konuştu

Obama üç ay sonra ilk kez konuştu

47
Yılmaz Esmer: Sadece üniversiteliler oy verse CHP iktidar

Yılmaz Esmer: Sadece üniversiteliler oy verse CHP iktidar

849
Le Pen Ulusal Cephe liderliğinden istifa ediyor

Le Pen Ulusal Cephe liderliğinden istifa ediyor

23
Döviz fiyatlarında son durum

Döviz fiyatlarında son durum

47
Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

76
Türk ekonomisi iyiye gidiyor

Türk ekonomisi iyiye gidiyor

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM