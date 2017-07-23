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Cinsel ilişkide fantezi sonu oldu

İngiliz Katie Widdowson isimli genç, sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken taktığı kelepçeler yüzünden mikrop kaptı.

23.07.2017 - 17:43
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İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Katie Widdowson (24), erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada taktığı kelepçe nedeniyle bileğinde çok sayıda yara oluşmasının ardından hastaneye gitti.

Cinsel ilişkide fantezi sonu oldu

HAYATINI KAYBETTİ

Widdowson'un erkek arkadaşıyla ilişki sırasında taktığı kelepçenin bileğine zarar verdiği ve nadir görülen bir bakteri nedeniyle hastaneye gittikten sonraki gün hayatını kaybettiği aktarıldı. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadın, Nekrotizan Fasiit isimli nadir görülen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Cinsel ilişkide fantezi sonu oldu

Cinsel ilişkide fantezi sonu oldu

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