Cinsel ilişkide fantezi sonu oldu

İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Katie Widdowson (24), erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada taktığı kelepçe nedeniyle bileğinde çok sayıda yara oluşmasının ardından hastaneye gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

Widdowson'un erkek arkadaşıyla ilişki sırasında taktığı kelepçenin bileğine zarar verdiği ve nadir görülen bir bakteri nedeniyle hastaneye gittikten sonraki gün hayatını kaybettiği aktarıldı. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadın, Nekrotizan Fasiit isimli nadir görülen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.