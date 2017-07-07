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Çipras fıtık ameliyatı oldu

Borç batağında olan Yunanistan'ın Başbakanı Aleksis Çipras'a fıtık operasyonu yapıldı.

07.07.2017 - 17:59
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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras'ın, öğleden sonra başkent Atina'daki Evgenidion Hastanesine yatırıldığı ifade edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumu iyi olan Aleksis Çipras'a fıtık operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Başbakan, doktorlara ve tüm hastane çalışanlarına tüm kalbiyle teşekkürlerini iletiyor." ifadelerine de yer verildi.

AĞRILARI ŞİDDETLENDİ

Yunan basınında yer alan haberlerde ise Çipras'ın dün geceden bu yana ağrılarının şiddetlenmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

Çipras fıtık ameliyatı oldu

YUNANİSTAN'DAKİ BORÇ KRİZİ

Yunanistan'da borç krizi devam ederken, borç karşılığı Almanlara havaalanları ve limanlar satıldı. Son dönemde Yunan basınında yer alan haberlerde otoyolları da ihaleye çıkarıldı.

Çipras fıtık ameliyatı oldu

Çipras fıtık ameliyatı oldu

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