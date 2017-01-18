Çipras: Türkiye agresif söylemini bırakmalı

Yunanistan Parlamentosu’nda konuşan Başbakan Aleksis Çipras, Kıbrıslı tarafların Cenevre’de gerçekleştirdiği zirve ve müzakerelerde gelinen noktayı değerlendirdi.

"AGRESİF SÖYLEMLER BİR YANA BIRAKILMALI"

Çipras, “İyimseriz fakat bu işin gerektirdiği gibi tedbirli ve sorumlu bir şekilde… ve umuyoruz ki yakın gelecekte pozitif sonuçlar alacağız. Bunun ön şartı ise diğer tarafın… özellikle Türkiye'nin benzer bir yaklaşımla görüşmelere gelmesi ve agresif söylemleri bir yana bırakarak ciddi ve sorumlu bir şekilde çalışmasıdır” yorumunda bulundu. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında geçen hafta BM gözetiminde Cenevre’de yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Ancak adada söz hakkı bulunan garantör ülkeler Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, güvenlik konularının anlaşmazlığı oluşturan en büyük başlık olarak öne çıkması üzerine bu konuda bir çalışma grubu kurdu. Bu üç ülkeden teknokratlar, konuyu tartışmak üzere bugün İsviçre'de bir araya gelecekler.