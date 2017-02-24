Çipras, Yunanistan ekonomisinden ümitli

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, mecliste yaptığı konuşmasında, uzlaşmazlıklar sebebiyle geciken kurtarma paketine ilişkin reform müzakereleri üzerine açıklamalarda bulundu.

MÜZAKERELER DEVAM EDECEK..

Kreditörlerin teknik heyetlerinin başkent Atina'ya gelerek müzakerelere devam edilmesi yönünde anlaşmaya varıldığını anımsatan Çipras, reformlara ilişkin ikinci gözden geçirme sürecini ek kemer sıkma önlemleri alınmadan kapatmayı hedeflediklerini kaydetti. Çipras, pazartesi günü gerçekleşen Avro Grubu toplantısını "harika bir başarı" olarak niteledi.

Çipras, hükümetin "bir avroluk dahi ek önlem olmayacak" duruşunun saygıyla karşılandığını savunarak, "Tüm taraflarda, kemer sıkmayı aşarak Yunanistan'ın takip etmesi gereken politika karışımında bir değişikliğe doğru bir geri adım söz konusu." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN ARTIK ŞAMAR OĞLANI DEĞİL

Yunanistan'ın artık "şamar oğlanı" olmadığına vurgu yapan Çipras, "Bugün, kati şekilde eminim ki onurlu bir tavizde uzlaştık. Yedi yıl içinde ilk kez, daimi kemer sıkma prensibini ilk kez geride bırakmamız konusunda anlaşıldı." diye konuştu.

Çipras ayrıca, "Inanıyorum ki müzakereler 20 Mart'a kadar tamamlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kreditörler Yunanistan'dan, 2010'dan bu yana aldığı 86 milyar avroluk 3. kurtarma paketi kapsamında sert kemer sıkma önlemleri uygulamasını talep ediyor.