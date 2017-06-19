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Çipras'a Yunanistan'a sığınan darbeciler soruldu

Çipras'ın mahkeme kararına saygı duyacaklarını söylemesi üzerine konuşan Başbakan, ilişkilerin bozulabileceği uyarısında bulundu.

19.06.2017 - 14:03
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Çipras'a Yunanistan'a sığınan darbeciler soruldu

Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Çipras, Atina'da ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bir gazetecinin kanlı darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan teröristleri hatırlatması üzerine konuşan Çipras, Yunan yargısının kararına saygı duymak durumunda olduklarını söyledi.

İLİŞKİLER BOZULUR

Başbakan Binali Yıldırım ise, Türkiye'nin iade istediğini belirterek Yunanistan'a kaçan darbecilerin iki ülkenin ilişkilerie darbe vurmaması gerektiğini söyledi.

Çipras'a Yunanistan'a sığınan darbeciler soruldu

"YUNANİSTAN MAHKEMESİ BİR KARAR VERDİ..."

Yunanistan Başbakanı Çipras, şunları söyledi: "Biz mahkeme kararlarına saygı göstermek durumundayız. Yunanistan yargısı bir karar verdi ve bu karara saygı göstermek durumundayız. Süreç henüz tamamlanmadı. Şunu açık bir şekilde söyleyebilirim; söz konusu taleple ilgili bir kriz ortada yoktur."

Çipras'a Yunanistan'a sığınan darbeciler soruldu VİDEO

"DARBECİLER İLİŞKİLERE DARBE VURMASIN"

Başbakan Yıldırım ise darbecilerin iadesiyle ilgili; "Yargı ile hukuk işleri her ülkede ayrıdır. Fakat, Türkiye gerçekten zor günler geçirdi. Darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın." dedi.

Çipras'a Yunanistan'a sığınan darbeciler soruldu

YUNANİSTAN DARBECİLERE KUCAK AÇTI

15 Temmuz'da FETÖ'nün milletin iradesine el koymak istediği kanlı darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 darbeci teröristin iadesi, Yunan yargısı tarafından reddedilmişti.

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