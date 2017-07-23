taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5363
EURO
4,1238
ALTIN
142,69
PETR
47,8200

Çipras'tan depremde ölen Türk vatandaşı için taziye

Yunanistan Başbakanı Çipras, Kos'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden genç Sinan Kurtoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

23.07.2017 - 02:11
  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege Denizi'nde meydana gelen depremde İstanköy (Kos) Adası'nda hayatını kaybeden Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

"SEVİNCİ VE HÜZNÜ PAYLAŞIYORUZ"

Çipras, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kos'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden genç Sinan Kurtoğlu'nun ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, mesajında Çipras, "Sevinci ve hüznü paylaşıyoruz. Zor zamanlarda halklarımız arasındaki saygı, dayanışma ve dostluk bize geleceğe giden yolu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtoğlu, önceki gece meydana gelen depremde duvarın yıkılması sonucu hayatını kaybetmişti.

İlginizi Çekebilir
Washington Post: ABD Adalet Bakanı 2 kez Ruslarla görüştü
Washington Post gazetesi, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın 2016'daki başkanlık seçimi öncesinde Ruslarla görüştüğünü yazdı.
Birleşmiş Milletler Mescid-i Aksa için acilen toplanacak
İsveç, Fransa ve Mısır, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların ardından BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.
Su altı robotu Fukuşima'da nükleer sızıntıyı görüntüledi
Little Sunfish adlı su altı robotu, santralin hasarlı 3 numaralı reaktörünün tabanındaki kaide bölümünde erimiş nükleer yakıt tespit etti.
Mescid-i Aksa'da metal dedektörler kaldırılıyor
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan metal arama dedektörlerini kaldıracak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Boşandığı eşinin kardeşleri tarafından dövülen şahıs öldü

Boşandığı eşinin kardeşleri tarafından dövülen şahıs öldü

0
Samsun'da silahlı çatışma: 4 ölü 1 yaralı

Samsun'da silahlı çatışma: 4 ölü 1 yaralı

16
1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeciye bırakıp gitti

1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeciye bırakıp gitti

9
Washington Post: ABD Adalet Bakanı 2 kez Ruslarla görüştü

Washington Post: ABD Adalet Bakanı 2 kez Ruslarla görüştü

0
Barcelona taraftarlarından Guinness Rekoru

Barcelona taraftarlarından Guinness Rekoru

2
Çanakkale'de deprem

Çanakkale'de deprem

0
Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılamaz

Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılamaz

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM