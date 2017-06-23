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Çipras'tan Kıbrıs görüşmeleri yorumu

Borç batağındaki Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanırsa, Türkiye ile gerilim olacağını söyledi.

23.06.2017 - 17:31
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Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin 28 Haziran'da İsviçre'de devam etmesi planlanıyor.

"GERİLİMİN HESABA KATILMASI LAZIM"

Bugün Brüksel'de bir basın toplantısında konuşan Çipras, "Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması yalnızca bir başka fırsatın daha kaçırılmasına değil, Yunanistan-Türkiye ve Avrupa ilişkilerinde de bir gerilime muhtemelen neden olabilir. Bunun da hesaba katılması lazım" dedi.

Çipras'tan Kıbrıs görüşmeleri yorumu

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLER

Başbakan Binali Yıldırım, Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya gelmişti. Başbakan Binali Yıldırım ise, Türkiye'nin iade istediğini belirterek Yunanistan'a kaçan darbecilerin iki ülkenin ilişkileri darbe vurmaması gerektiğini söylemişti.

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