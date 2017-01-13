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Clinton'u destekleyen Soros 1 milyar dolar kaybetti

ABD'deki seçim kampanyaları boyunca Clinton'u destekleyen milyarder işadamı George Soros, 1 milyar dolar kayba uğradı.

13.01.2017 - 12:25
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Şöhretini 1992 yılında pounda karşı aldığı pozisyon ile kazanan ve "Para Sihirbazı" olarak tanınan George Soros, Trump'a yenik düştü.

Clinton'u destekleyen Soros 1 milyar dolar kaybetti

1 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Ünlü hedge fon yöneticisi George Soros, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından 1 milyar dolar kaybetti. Konuya yakın kaynakların Wall Street Journal'a verdiği bilgiye göre, Trump'ın zaferinin ardından Soros'un pozisyonları kendisine zarar vermeye başladı.

İŞADAMI SEÇİM KAMPANYASININ EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDENDİ

Dow Jones Sanayi endeksi, seçim gününden itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında değer kazandı. Ünlü milyarder, Trump'ın rakibi Hillay Clinton'ın seçim kampanyasının en büyük destekçilerindendi.

Clinton'u destekleyen Soros 1 milyar dolar kaybetti

TRUMP'I AĞIR SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Soros 2013 yılı seçimlerinde Obama'yı desteklerken, 2004'teki seçimlerde Bush'a karşı demokratlara 20 milyon dolar bağışlamıştı. Soros geçtiğimiz ay Cumhuriyetçi aday Trump'u ağır sözlerle eleştirmişti.

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