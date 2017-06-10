CNN, Reza Aslan'ı kovdu

İran asıllı Amerikalı Reza Aslan, CNN'de yayınlanan "Believer" isimli belgesel programı hazırlayıp sunuyordu.

CNN, sunucunun hakaret içeren paylaşımları nedeniyle programın yeni bölümlerini yayınlamayacağını açıkladı.

DAHA ÖNCE HAKARET EDİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Reza Aslan, Londra'daki terör saldırısı sonrası Müslümanlara seyahat yasağı uygulanması talebini tekrar gündeme getiren Trump'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunmuş, daha sonra da özür dilemişti.

"SAYGI DUYUYORUM"

CNN'in kararı sonrası açıklama yapan Aslan, "kurumun tarafsız haberciliğini korumak için" aldığı bu karara saygı duyduğunu belirterek kendisinin gazeteci değil, yorumcu ve akademisyen olduğunu vurguladı.

Yayınlanmış üç kitabı olan Aslan, California Riverside Üniversitesinde ders de veriyor.

Reza Aslam Trump için bu tweet'i atmıştı:

"Bu bok parçası sadece Amerika için bir utanç ve başkanlık için bir leke değil. İnsanlık için utanç verici."

İKİ HAFTA ÖNCE DE KOMEDYEN GRİFFİN KOVULMUŞTU

CNN, iki hafta önce de Trump'ın kafasını vücudundan ayrılmış gibi gösteren bir fotoğrafı paylaşan komedyen Kathy Griffin ile çalışmayacağını açıklamıştı.