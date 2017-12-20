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Çocuğunun ismini Bitcoin koydu

Kırım’da bir aile, yeni doğan çocuklarına kripto para birimi olan “Bitcoin” ismini verdi.

DHA | 20.12.2017 - 19:26..
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Çocuğunun ismini Bitcoin koydu

Kırım’da evli bir çift, yeni doğan erkek çocuklarına Bitcoin ismini taktı. Bebeğin 31 yaşındaki babası, “Oğlumun ismini Bitcoin koyarak, kripto para endüstrisini desteklemek istedim” dedi.

MADDİ DURUMUMU BİTCOİN SAYESİNDE DÜZETTİM

Bitcoin sayesinde finansal başarı elde ederek ailesinin maddi durumunu düzelttiğini belirten Oleg isimli Kırımlı, kızı olması halinde ise diğer bir kripto para birimi olan Dash ismini vermek istediğini söyledi. Bitcoin Olegoviç isimli bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği belirtildi.

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