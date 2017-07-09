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Çocuklara 2 alanda daha sağlık taraması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, çocuklara yönelik taramalara özellikle iki alanda daha ilave yapılacağını söyledi.

09.07.2017 - 04:02
  1. Haberler
  2. Sağlık

Sağlık Bakanı Akdağ, kentteki otelde düzenlenen Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerini bütün olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, Eskişehir'de gelecek yıllarda, 2019 da dahil olmak üzere sağlıklı hayat merkezleri yapacaklarını söyledi.

Tütün denetimlerinin daha da sıkılaştıracağını vurgulan Akdağ, gençlerde tütüne başlamanın kapalı mekanlardaki kullanım ihlalleri ya da tütün ürünlerinin satılmasıyla ilgili ihlallerle yakın ilgisi bulunduğunu bildiklerini söyledi.

Bakan Akdağ, "Özellikle şu anda kanunda yasaklanmış ve cezası olan tek adet sigaranın çocuklara satılması konusundaki uygulamalara asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çocuklara 2 alanda daha sağlık taraması

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ SAĞLIK TARAMALARI

Toplantıda aldıkları kararlada da değinen Akdağ, şu bilgileri paylaştı:

"Çocuklara yönelik taramalara özellikle iki alanda daha ilave yapılması kararını aldık. Bu, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumunun işi ama buradan Türkiye'ye bunu duyurmuş oluyorum. Bunlardan birisi, omurga eğrilikleri ile ilgili okul çağına başlamadan çocukların taranması ve gerekli müdahalelerin yapılması için fırsat oluşturması, bir diğeri de okuma ya da matematik işlemleri ile ilgili güçlük çekenler, aslında zekaları yerinde bazen de yüksek olmasına rağmen güçlük çeken çocuklarımızın zamanında tespiti ve öğretmenlerimizin bu çocuklarla özel ilgilenmelerinin sağlanması."

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