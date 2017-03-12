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Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

Sözcü yazarı Çölaşan, Almanya ve Hollanda tarafından engellemeler hatta hakaretlerle karşılaşan Dışişleri Bakanı'nı hedefe oturttu.

12.03.2017 - 10:58
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Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

Türkiye'de muhalefetin de muhalif gazetecilerin de en büyük eksiği ve yanlışıdır bu: hükümete muhalif olmakla, millete, devlete muhalif olmak arasındaki farkı asla ayıramazlar.

Hükümete muhalif olan Sözcü ve onun yazarı Çölaşan da, iktidara muhalefet olsun diye Türkiye düşmanlarını alkışlayacak kadar ileri gidenlerden.

TÜRK BAKANLAR HAKARETE UĞRADI, ÇÖLAŞAN ORALI DAHİ OLMUYOR

Bilindiği gibi son günlerde AB ülkeleriyle toplantı krizi yaşanıyor. Türk siyasiler, bakanlar Avrupa ülkelerinde toplantı yapmak istiyor, demokrasi savunucusu rolü yapan bu ülkeler toplantıları bir bir iptal ediyor.

Son olarak Hollanda, Aile Bakanımızı sınırdışı edecek kadar küstahlaştı. Almanya Dışişleri Bakanımızın toplantısını iptal etti.

Bu uygulamalar, AK Parti'yi, hükümeti eleştirmek değil; alenen Türkiye'ye ve Türkiye'nin vatandaşlarına hakarettir, Sözcü bunu göremiyor..

HOLLANDALI MISIN ÇÖLAŞAN?

Türkiye, haksız bir biçimde hakaretlere uğrarken Sözcü yazarı Çölaşan Dışişleri Bakanı için "Bu ne biçim bakan" diyebildi.

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