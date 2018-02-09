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Continental, reklamında Türkiye'yi haritadan sildi

Alman lastik markasının Türkiye rahatsızlığı tanıtım videosunda ortaya çıktı. Marka, Türkiye'yi haritadan silerek siyasi mesaj vermeye çalıştı.

Haber Merkezi | 09.02.2018 - 14:06..
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Continental, reklamında Türkiye'yi haritadan sildi

Almanya-Türkiye arasında gergin olan ilişkiler bugün yeni bir boyuta taşındı. Almanya’nın önde gelen otomotiv markalarından Continental’in resmi internet sitesinde yer alan bir videoda Türkiye'nin dünya haritasında olmadığı görüldü.

LASTİK MARKASININ TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI

Bir lastik markası olan Continental'in, Powertrain hizmetinin uygulandığı ülkeleri anlattığı ve marka felsefesini izleyiciye aktardığı videoda Avrupa ve Ortadoğu bölümü geldiğinde kocaman bir Akdeniz ortaya çıkıyor.

Continental, reklamında Türkiye'yi haritadan sildi VİDEO

Continental, reklamında Türkiye'yi haritadan sildi

Continental, reklamında Türkiye'yi haritadan sildi

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