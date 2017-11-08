Çörek otu alerji düşmanı çıktı

Uzmanlar, çörek otunun alerjinin düşmanı olduğunu belirtiyor. Çörek otunun eski çağlardan beri kullanılan bir bitki olduğunu kaydeden uzmanlar, faydalı olan bitkinin ölümden başka her derde deva olduğunu bildiriyor.

Yanlış beslenmeyle artan alerjik hastalıkların en önemli ilacının çörek otu olduğunu ifade eden uzmanlar, bu alerjik hastalıkların başında alerjik rinit, egzama ve astımın geldiğini bildiriyor.

İLAÇ GİBİ BİR GIDA

Alerjik hastalıkları bulunanları uyaran uzmanlar, “Bahar aylarında burnunuz mu akıyor, gözlerinizde kaşıntı mı var, nefes almakta zorlanıyor musunuz, o zaman ilaç gibi bir gıda olan çörek otunu yanınızdan ayırmayın. Astımı olan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda, bazı astım ilaçlarından daha etkili olabildiği bulunmuştur. Astım hastalarının, mutlaka günde en az 2 kez 1 gram çörek otu kullanması gereklidir.” diyor.

ŞEKER YERİNE ÇÖREK OTU

Çörek otunun başka hastalıklarda da destek tedavide yararı olduğunu belirten uzmanlar; günlük hayatta sıkça tüketilen çaya, şeker yerine çörek otu eklenmesini öneriyor.

Çörek otunun şeker düzeyini ciddi derecede düşürmesi ve insülinin etkisini artırması nedeniyle şeker hastalığı ve beraberinde astımı olan hastalara bir mucize gibi iyi geldiğini vurgulayan uzmanlar, “İçerisindeki timokin adlı madde, ileride ilaç olma potansiyeline sahip bir bileşiktir. Çörek otu yiyerek vücudunuza ayrıca lizin ve metionin gibi önemli maddeleri, kalsiyum, fosfor ve demir, çinko, magnezyum, manganez, bakır, selenyum, B1, B6, folik asit de kazandırmış olursunuz.” yorumlarında bulunuyor.

Öte yandan; günde 1 gram iki kez çörek otu yiyerek, bağışıklık sisteminizi güçlendirilip hastalıkları vücudunuzdan kovabilirsiniz.