taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.144
USD
3,5816
EURO
3,7480
ALTIN
134,12
PETR
55,4500

Çorum'a çoban ithal edilecek

Çorum Valisi, ilde hayvancılığın geliştirilmesi için çoban ithal edileceğini açıkladı.

Ajanslar | 04.01.2017 - 18:35
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca İlçesi'nde bir araya geldiği muhtarlarla tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulanacak projeler değerlendirdi.

Vali Kılıç, hayvan üreticilerine destek amacıyla küçükbaş hayvanlar için alınan küpe parasının artık alınmayacağını, İl Özel İdaresi'nin bu masrafları karşılayacağını açıkladı.

"AFGANİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DAN ÇOBAN İTHAL EDECEĞİZ"

Çorum'da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan'dan çoban ithal edeceklerini söyleyen Vali Necmeddin Kılıç, "Çorum'da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan'dan çoban ithal edeceğiz. Çünkü, meralarımız çok verimli. Sorun burada hayvanları meraya götürüp otlatacak çobanın olmaması, bu sorunu da ortak bir çalışma ile gidereceğiz. Küçükbaş hayvan neslini verimli nesillerle değiştireceği" dedi.

Çorum'a çoban ithal edilecek

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

310
Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

427
MHP'de Atilla Kaya görevinden istifa etti

MHP'de Atilla Kaya görevinden istifa etti

359
Türkiye hasta adam oluyor analizi yapan bir İngiliz daha

Türkiye hasta adam oluyor analizi yapan bir İngiliz daha

300
THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

0
OHAL 2. kez uzatıldı

OHAL 2. kez uzatıldı

300
Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM