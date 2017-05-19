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Çorum'da DEAŞ'lı tutuklandı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.

19.05.2017 - 13:28
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Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve Türkiye'ye geldiği tespit edilen Suriye uyruklu 27 yaşındaki A.E.A. polis tarafından Alaca İlçesi'nde gözaltına alındı.

Çorum'da DEAŞ'lı tutuklandı

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

İlçede tarım işçisi olarak çalıştığı anlaşılan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.E.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Çorum'da DEAŞ'lı tutuklandı

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