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Coşkun Sabah yine tazminat ödeyecek

Şarkıcı Coşkun Sabah, eski piyanistine "fare surat, gudubet" yazılı mesajlar atınca, başı belaya girdi.

20.05.2017 - 10:28
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coşkun

Eşinden 2 milyon liranın üzerine tazminatla boşanan Coşkun Sabah, eski piyanistine "fare surat, gudubet, zeka özürlü" diye mesajlar attı. Bunun üzerine piyanist Murat Manap, Sabah'a tazminat davası açtı. Ünlü şarkıcı 6 bin lira tazminat ödeyecek.

"ÇULSUZ, GUDUBET, FARE SURAT" SÖZLERİ PAHALIYA PATLADI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 7 ay önce açılan davada kimliği belirsiz kişiler Coşkun Sabah'ı vergi dairesine şikâyet ederek sanatçının vergi kaçırdığını iddia etti. Sabah da, kendisini şikâyet edenin bir süre yanında çalışan piyanist Murat Manap olduğunu düşündü ve iddiaya göre bunlardan bazıları, "1 numaralı vergi kaçakçısı rezil herif cahil herif. Yüce Allah'ın cehenneminde odun olarak kullanacağı en baş nesnesin şüphesiz. Seni vergi kaçakçısı, çulsuz gudubet. Akıllı geçinen aptal. O fare suratını görme işkencesinin tek tesellisi orda acizliğini ezilmişliğini görmek." şeklindeydi.

SÖZLERİNDEN DOLAYI TAZMİNAT ÖDEYECEK

Murat Munap, 25 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açtı. Davaya cevap veren Coşkun Sabah'ın avukatı davanın reddini istedi. Avukat, "Vergi dairesine yapılan şikâyeti kapsayan dönem, Murat Manap'ın işe başladığı tarih ve çıkarıldığı tarihi kapsamaktadır. Müvekkilim kusurlu değildir." dedi. Kararını açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Coşkun Sabah'ın 6 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Coşkun Sabah yine tazminat ödeyecek

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