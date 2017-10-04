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CTP, KKTC Dişişleri Bakanı'nı eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıslı bakan Ertuğruloğlu’nun, "KKTC Türkiye'ye bağlı bir özerklik olsun." açıklamasına tepki gösterdi.

04.10.2017 - 16:50
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CTP, KKTC Dişişleri Bakanı'nı eleştirdi

KKTC

Sosyal demokrat CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun son dönemlerde art arda gelen icraat ve açıklamalarının, “Gerginlikten medet uman, Kıbrıs Türk halkının itibarını uluslararası toplum nezdinde her gün biraz daha yıpratmaya yönelen ve temsil ettiği zihniyetin geleneğini sürdürerek kendi aklından geçenleri Kıbrıs Türk halkının ortak görüşü gibi yansıtmakta herhangi bir sakınca görmeyen bir yaklaşım.” olduğu iddia edildi.

KABUL EDİLEMEZ

CTP açıklamasında, Monaco modeli açıklamasının; “Devletin de, ülkenin de, halkın da sahibi benim.” zihniyetinin açık bir yansıması olduğu ileri sürülerek, bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bilinmelidir ki aynı şahsın, Dışişleri Bakanı sıfatıyla da olsa, savaş çığırtkanlığı yaparak, ‘gerekirse vururuz’ gibi bir açıklamayı büyük bir ciddiyetsizlikle yapması da Kıbrıs Türk halkını hiç bir biçimde bağlamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

"BU ZİHNİYETE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMAMIŞTIR"

CTP açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ertuğruloğlu’nun dili, düşüncesi, gerginlikten medet uman tutumu, davranış ve icraatları halkımızın dili ve düşüncesiyle uyum içerisinde değildir. Kendisi de, temsil ettiği zihniyet de “devlet de, ülke de, halk da benim, bunların hepsi benimdir” yaklaşımından bir an önce vazgeçmelidir. Bu şartlar altında Kıbrıs Türk halkını temsil niteliğini tamamen yitirmiş olan bu şahsın halkımızın dış dünyaya açılan yüzü konumundan bir an önce uzaklaşması gerekir. Halkımızın da bizim de bu halkın itibarını yerle bir etmekten başka bir gündemi olmayan bu zihniyete tahammülümüz kalmamıştır. CTP, halkımızın itibarını zedeleyen bu girişimlerin ve onların faillerinin karşısında durmaya devam edecektir.”

Kıbrıslı Bakan'dan 'özerk olalım' önerisi

CTP, KKTC Dişişleri Bakanı'nı eleştirdi

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