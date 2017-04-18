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Cüce gezegen'de buz olduğuna dair kanıtlar bulundu

Cüce gezegen Ceres'te, büyük toprak kaymalarının görüldüğü ve bunların buz varlığına kanıt oluşturulduğu belirtildi.

18.04.2017 - 13:37
  1. Haberler
  2. Teknoloji

ABD'deki Georgia Teknoloji Enstitüsünün, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Dawn uzay aracının verilerini kullanarak yaptığı araştırmada, Güneş sistemindeki en büyük cüce gezegen Ceres'te, Dünya'dakine benzer büyük toprak kaymalarının görüldüğü ve bunların gezegende buz varlığına kanıt oluşturduğu bildirildi.

Cüce gezegen'de buz olduğuna dair kanıtlar bulundu

ÜÇ TÜRE AYRILDI

Ceres'te Dünya'daki gibi toprak kaymalarının meydana geldiği tespit edilen araştırmada, bunların üç türe ayrıldığı kaydedildi. Bilim adamları, Tip 1 olarak adlandırdıkları kısmen büyük, halka şeklinde ve uçlara doğru kalınlaşan heyelanların, kutuplarda buzla kaplı topraklara ve kaya buzullarına benzediğini belirtti. Bu heyelanlara, daha üst enlemlerde rastlandığı ifade edildi.

Cüce gezegen'de buz olduğuna dair kanıtlar bulundu

Tip 2 heyelanlarının Ceres'te en yaygın görülen toprak kaymaları olduğu, Dünya'da çığ düşmesi sonucu oluşan çöküntülere benzediği ve orta enlemlerde meydana geldiği bildirildi.

Cüce gezegen'de buz olduğuna dair kanıtlar bulundu

BUZ OLDUĞUNA DAİR KANITLAR MEVCUT

Araştırmacılar, Tip 3'ün de bir miktar buzun çarpışma halinde erimesi sırasında oluşmuş göründüğünü, bunlara daima büyük kraterlerin bulunduğu aşağı enlemlerde rastlandığını açıkladı.

Araştırmanın, Ceres'te, önemli ölçüde buz bulunduğuna dair ikna edici kanıtlardan birini oluşturduğu vurgulandı.

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