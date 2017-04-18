Cüce gezegen'de buz olduğuna dair kanıtlar bulundu

ABD'deki Georgia Teknoloji Enstitüsünün, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Dawn uzay aracının verilerini kullanarak yaptığı araştırmada, Güneş sistemindeki en büyük cüce gezegen Ceres'te, Dünya'dakine benzer büyük toprak kaymalarının görüldüğü ve bunların gezegende buz varlığına kanıt oluşturduğu bildirildi.

ÜÇ TÜRE AYRILDI

Ceres'te Dünya'daki gibi toprak kaymalarının meydana geldiği tespit edilen araştırmada, bunların üç türe ayrıldığı kaydedildi. Bilim adamları, Tip 1 olarak adlandırdıkları kısmen büyük, halka şeklinde ve uçlara doğru kalınlaşan heyelanların, kutuplarda buzla kaplı topraklara ve kaya buzullarına benzediğini belirtti. Bu heyelanlara, daha üst enlemlerde rastlandığı ifade edildi.

Tip 2 heyelanlarının Ceres'te en yaygın görülen toprak kaymaları olduğu, Dünya'da çığ düşmesi sonucu oluşan çöküntülere benzediği ve orta enlemlerde meydana geldiği bildirildi.

BUZ OLDUĞUNA DAİR KANITLAR MEVCUT

Araştırmacılar, Tip 3'ün de bir miktar buzun çarpışma halinde erimesi sırasında oluşmuş göründüğünü, bunlara daima büyük kraterlerin bulunduğu aşağı enlemlerde rastlandığını açıkladı.

Araştırmanın, Ceres'te, önemli ölçüde buz bulunduğuna dair ikna edici kanıtlardan birini oluşturduğu vurgulandı.