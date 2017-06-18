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Çukurca şehidi Uzman Çavuş Onur Tiken'e veda

Çukurca'da şehit düşen Uzman Çavuş Onur Tiken'in cenazesi Ordu'da toprağa verildi.

18.06.2017 - 15:31
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Çukurca şehidi Uzman Çavuş Onur Tiken'e veda

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Onur Tiken, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tiken (24) için Çatalpınar ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındı.

Çukurca şehidi Uzman Çavuş Onur Tiken'e veda

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omzunda ilçe stadyumundaki tören alanına getirildi. Burada anne Esma ile baba Alaattin Tiken taziyeleri kabul etti.

Törene katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.

Çukurca şehidi Uzman Çavuş Onur Tiken'e veda VİDEO

Çukurca şehidi Uzman Çavuş Onur Tiken'e veda

NİŞANLISI: "VATAN SAĞ OLSUN"

Şehidin 7 ay önce nişanlandığı Aslı İbaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Onur Tiken'in tarifi olmayan bir insan olduğunu belirterek, "Vatan sağ olsun, terörün Allah belasını versin. Başka bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Çukurca şehidi Uzman Çavuş Onur Tiken'e veda

Jandarma Uzman Çavuş Onur Tiken'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.Tiken'in birkaç ay sonra nişanlısı İbaç ile düğün yapmayı planladığı, göreve 2014'de başladığı öğrenildi.

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