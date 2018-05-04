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Cumhur İttifakı resmileşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti - MHP arasında yapılan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı.

AA | 04.05.2018 - 02:17..
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Cumhur İttifakı resmileşti

Güney Kore temaslarının ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı olduğu AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı Protokolü'nü uçakta imzaladı.

Cumhur İttifakı resmileşti

İTTİFAK RESMİLEŞTİ

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için MHP ve AK Parti Cumhur İttifakı kurdu.

Seçimlere 2 aydan kısa bir süre kala temaslar için Güney Kore'ye giden Erdoğan, yurda dönüş sırasında uçakta protokolü resmen imzaladı.

Akşam saatlerinde Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından ayrıldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Cumhur İttifakı resmileşti

 

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