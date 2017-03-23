Cumhurbaşkanı: 100 yardımcı diye bir safsata olmaz

Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Çelik'in sunduğu CNN Türk-Kanal D ortak yayınında 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde soruları yanıtladı.

"100 YARDIMCI İDDİALARI SAFSATA"

Cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Cumhurbaşkanı'nın 100'den fazla yardımcısı olacak" söylemlerine; "Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 100 yardımcı falan, böyle safsata olmaz. Biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin 36 Devlet Bakanı vardı. Benim ilk işim 36 bakanlığı 25'e indirmek oldu. Devlet Bakanlığı'nın icrai bir özelliği yoktu. Biz istedik ki icracı bakanlıklar olsun. Şimdi biz bu anlayışı kabineye yerleştirmiş bir zihniyetiz. Biz boşta kalana bakanlık verelim demedik. O otellerde önüne gelene bakanlık dağıtmak suretiyle hükümet kurma gayreti içerisinde zihniyete ait bir şeydir." sözleriyle cevap verdi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Böyle safsata olmaz VİDEO