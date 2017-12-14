Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli istifa etti

AK Parti'nin kurucu üyelerinden ve Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Dr. Bülent Gedikli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"YOL ARKADAŞLARIMA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Gedikli şunları belirtti:

"Bu yeni bir karar değildi. Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ve Sabahattin Zaim Üniversitemizde yani reel sektörde ve akademik hayatta daha güçlü, daha müreffeh, daha güzel bir Türkiye için üretmeye devam edeceğiz. Siyasetimizi koltuklarda değil, sahada üreterek, öğreterek daha güçlendirmek için çalışarak yapacağız. Yani daha aktif, daha üretmemiz gereken bir dönem başlıyor. Başta 16 yıl önce birlikte AK Partimizi kurduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Doların düşmesini istemeyen danışman, Bülent Gedikli haberi

