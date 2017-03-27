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Cumhurbaşkanı Beylikdüzü'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada; "Bu ülke cumhurbaşkanı-başbakan kavgalarından çok çekti" dedi.

27.03.2017 - 16:26
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cb

Recep Tayyip Erdoğan, bugün programlarına İstanbul'da devam ediyor.

Erdoğan, bu kapsamda Beylikdüzü'nde Toplu Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"BU ÜLKE KAVGALARDAN ÇOK ÇEKTİ"

"Türkiye, cumhurbaşkanlarıyla başbakanların kavgaların kavgalarından çok çekti. Bu ülkede biz otel odalarında hükümet kurulduğunu biliriz. Toplam ömrü 24 gün, 38 gün, 2 ay olan hükümetlerle yönetildik. Böyle ülkelerde istikrar olur mu?

"TEHDİTLERİ UNUTMADIK"

Tehditleri unutmadık, 2007'de rektörleri yürüttüler. Bunun arkasında hangi zihniyet vardı? Tendürek Dağları'nda, Cudi'de, Gabar'da peşlerinden gidiyoruz. İki gün içinde 45 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye 1991'den beri kesintisiz, istikrarlı şekilde yönetilmiş olsaydı, Türkiye şu durumdan iki kat daha büyümüş olacaktı."

"HER YERİNİZ SİLAH OLSA NE YAZAR"

"İsviçre... Benim posterimi yapmışlar parlamentonun önüne, şakağıma da silahı dayamışlar 'Erdoğan'ı öldürün' diyorlar. Ya sizin her yeriniz silah olsa ne yazar? Rabbimin tayin ettiği ömrü kimsenin almaya gücü yetmez. Biz bu yola öyle çıktık, öyle devam ediyoruz."

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