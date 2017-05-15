Cumhurbaşkanı Çin'den ABD'ye geçiyor

Geçtiğimiz Cuma günü Çin ve ABD programları için yurttan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretlerinin ilk ayağını bugün tamamlıyor.
SIRADA ABD VAR
Erdoğan, Çin'de katıldığı Kuşak ve Yol Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın davetlisi olarak ABD'ye uçacak.
GÜNDEM YOĞUN
14 saatlik bir yolculuğun ardınan Pekin'den Washington'a ulaşacak Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşme masasında ise; FETO'nun iadesi, PKK, Suriye, DEAŞ ve mülteci konuları yer alıyor.
DÖNÜŞ 17 MAYIS'TA
Buradaki programını 17 Mayıs'ta tamamlayacak Erdoğan, 10 saatlik bir yolculuğun ardından da yurda dönecek.