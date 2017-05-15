Cumhurbaşkanı Çin'den ABD'ye geçiyor

Tehlikeli hayvanlar ile dost olan insanlar

1 FETÖ'cülerin ByLock şifreleri de deşifre oldu FETÖ’cülerin en çok kullandığı şifre ‘qwe123!@’. Şifreler arasında ‘tedbirieldenbirakma.01’ ve ‘olmakyadaolmamak123.’ da var.

2 Sinan Özen hayvancılık yapacak Sinan Özen: Hayalimdeki işi de yapmaya başlayacağım

3 Adana'da 3 büyüklüğünde deprem Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4 Refakatçiden kadın doktora taciz İstanbul'da bir hastanede yatan yakınına refakat eden Murat Ç., orada gördüğü Yrd. Doç. Dr. Anita K.'yi taciz etti.

5 AB'nin Türkiye'den aldığı Suriyeli sayısı NATO Zirvesi'ne katılacak Erdoğan’ın; AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanları ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

6 Otobüs şoförü aracın dinlenme bölümünde ölü bulundu Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tesiste mola veren otobüsün ikinci şoförü, dinlendiği bölmede ölü bulundu.