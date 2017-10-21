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Cumhurbaşkanı Erdoağan'dan İstanbul öz eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada; "Bu şehre ihanet ettik, ben de bundan sorumluyum" diyerek öz eleştiri yaptı.

21.10.2017 - 16:03
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Cumhurbaşkanı Erdoağan'dan İstanbul öz eleştirisi

Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesinde Uluslarası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesinde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"İSTANBUL'UN KIYMETİNİ BİLEMEDİK"

"Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum.

Erdoağan: İstanbul'a ihanet ettik VİDEO

"MADDİ KAYGILAR HASSASİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİYOR"

Bizler çoğu zaman elimizdekinin kıymetini ancak onu kaybedince anlıyoruz. Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz her biri başlı başına bir hazine olan emsalsiz değerlerin hakkını yeterince veremiyoruz. Bunun en bariz görüldüğü alanların başında şehirleşme ve mimari geliyor. Son yıllarda şehirleşme noktasında ciddi sorunlarımızın olduğunu, eksiklerimizin, hatalarımızın olduğunu daha önce defaatle birçok toplantıda ifade ettim. Estetikten, incelikten ve köklü medeniyet değerlerimizden yoksun tekdüze bir mimari anlayışının giderek yaygınlık kazandığını görmekten üzüntü duyuyorum. Adeta kibrit kutularının ölçülerini aşacak şekilde benzer taş yığınlarının olduğu bir şehir, bu bizim medeniyetimizde yok. Şehirleri birbirinden farklı kılan, ayıran, bu ayrılıklardan güzellikler çıkaran ayrıntılar birer birer yok oluyor. Maalesef maddi kaygılar birçok hassasiyetin önüne geçiyor."

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