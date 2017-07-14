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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz panelinde

Türkiye'nin hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Erdoğan, aksi takdirde darbecilerin sonunun farklı olabileceğini işaret etti.

14.07.2017 - 16:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz panelinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen "Bir İnsan Hakları İhlali Olarak 15 Temmuz" adlı panele katıldı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu hatırlattı.

Hukuk devleti olmasaydık hainler çukurlarda yatıyor olurdu VİDEO

ONBİNLERCE HAİN...

Cumhurbaşkanı, "Türkiye hukuk devleti olmasaydı onbinlerce hain rastgele açılmış çukurlarda yatıyor olurdu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz panelinde

DEMOKRASİ NÖBETİ TUTANLARA TEŞEKKÜR

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Demokrasi nöbeti tutan milyonların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Az önce yüz binin üzerinde indirilmiş hatmi şeriflerin duasını yaptık ve şehitlerimizi unutmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz panelinde

MİLLETLERİ MİLLET YAPAN SEMBOLLER..

Milletleri millet yapan semboller, 15 Temmuz gibi karanlığa ve karanlığın aydınlığa döndüğü kanlı saldırıların sinelerde söndürülüp zaferle neticelendirildiği hadiselerden ortaya çıkar.

TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ OLMASAYDI..

Türkiye hukuk devleti olmasaydı onbinlerce hain rastgele açılmış çukurlarda yatıyor olurdu.

DEVLET BESLEDİ, DEVLETE İHANET ETTİLER

Devlet besledi, devlete ihanet ettiler bunlar. Zaten Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir (Devlet Memurları Kanunu). Bu 657'nin de eğer bir mutabakat sağlanabilse aynen batıda olduğu gibi, 657'nin memur-işçi ayrımı değil, tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz."

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