Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da toplu açılış törenine katıldı. Meydanları dolduran binlerce vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Kazdığı çukura dökülen bölücü örgüt hıncını çocuklardan alıyor. Bunlar alçak, bunlar vicdansız..
Bu ülkeyi bölemeyecekler, kardeşi kardeşe kırdıramayacaklar. Terör örgütü döktüğü kanda kendisi boğulacak. Hiç endişeniz olmasın.
Bu katillerden döktükleri kanın hesabını soracağız.
AYRINTILAR GELİYOR..