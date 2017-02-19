Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

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Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'i tehdit etti

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Aşk Ve Gurur 1.Tanıtım

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Bozdağ: CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmemesi samimi değil

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Cezalı olduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Alper Potuk, takımının maçını takip etmek yerine gezmeyi tercih etti.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerindeki milletvekili sayısının nüfusa oranını karşılaştırdı.

Türkiye'de 143 bin kişiyi 1 milletvekili temsil ediyor

Fenerbahçe taraftarları, yayıncı kuruluştan bir kameramana kırmızı mont giydiği için tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kasımpaşa ile berabere kaldı

Bursa’da cinayet zanlısı şahsın gasp ettiği hafif ticari araçla bir restorana girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

CHP'li Öztürk Yılmaz, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, "Biz 'hayır'ın Türkiye için hayırlı olacağına inanıyoruz" dedi.

1 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam bir soru damgasını vurdu.

2 İlyas Salman referandum kararını açıkladı İlyas Salman, referandumda "evet" demenin Osmanlı'ya geri dönmek dönmek olduğunu bu yüzden "hayır" diyeceğini söyledi.

3 Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap Eve baskın düzenleyen polislere "Beni gözaltına alamazsın" diyen FETÖ'cü Sadrettin Sarıkaya, polisten aldığı cevapla sustu.

4 Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Mehmet Şimşek'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istediğini ancak sistemin buna engel olduğunu söyledi.

5 Banu Güven hayır videosu çekti Bir dönemin en çok tanınan haber spikerlerinden biriydi, sonra mahalle kanallarında PKK propagandasına katıldı. Şimdi de HAYIR'a çalışıyor..

6 MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması Bahçeli, Ankara'da Avrupa Türk Konfederasyonu başkanlığında üye çatı kuruluşları ve yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.