Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Burada gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Avrupa vardı. İsviçre'de düzenlenen çirkin gösteriyi hatırlatan Erdoğan, halk oylaması için Avrupa'nın seferberlik başlattığını söyledi.

Erdoğan: Bunların karın ağrılarının nedenini biliyoruz VİDEO

"HASTA ADAM DEDİKLERİ.."

"Bunların karın ağrılarının nedenini biliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasta adam dedikleri Osmanlı'nın Çanakkale'de yedi düvele nasıl kök söktürdüğünü biliyorlar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Afyon'un istiklal ve istikbal mücadelemizde yerini hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz.

BOSNALI MÜSLÜMANLARI KATLETTİLER

Şimdi bugün Hollanda'da seçim var. Atların itlerin sahiplerinin ne yapılacağı ortaya çıkacak. Kardeşlerim; bunların medeniyetle alakası yok. Bunlar; Bosna Hersek'te 8 bini aşkın Bosnalı Müslümanı katledenlerdir. Bunların biz cibiliyetini biliriz. Bunlar hala medeni olamamışlar. İnsanlık nasibini alamamışlar.





İşte o akşam; Türkiye'nin bir bayan bakanı oraya geliyor.

BU TÜR İNSANLARLA KARDEŞ ŞEHRİ OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Rotterdam Belediye Başkanı, İstanbul ile kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim. Hemen bu kardeşlik akdimiz bozulsun. Bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil.





TÜRK MİLLETİ BOŞ YERE BEDEL ÖDEMEZ

Türk milleti hiçbir bedeli boş yere ödemez. Bu fedakarlıkların bir karşılığı olacaktır.

AVRUPA HAYIR SEFERBELİĞİNE ÇIKTI

Halk oylaması için tüm Avrupa hayır seferberliğine çıktı. Bir taraftan da mutluyum. Çünkü gazeteler Türkçe başlık atıyor. Yahu bunun benim şahsımla alakası yok.

İSVİÇRE'DE ÇİRKİN GÖSTERİ

Hilal ve yıldız.. Arasına beni karikatüze etmişler.. Altında da Türkiye'den bazı gazeteler.. Bölücü terör örgütünün yayın organları.. Solu destekleyenler.. FETÖ'nün yayın organı.. Bunlar da altında.. Dikkat ediniz; hayır derseniz bütün kapılar açılıyor. Evet derseniz karşınızda atıyla itiyle karşınızda bir duvar buluyorsunuz..

İsviçre'de Türkiye karşıtı çirkin gösteri VİDEO



POLİSLERİNİ VUR EMRİ VERMİŞLER

Polislerine vur emri dahi vermişler.. Ya karşınızda bir kadın bakan, 3-5 kişilik ekip ve koruma var. Ellerinde de silah yok. Bunun için OHAL ilan edilir mi?

HASTA ADAM DEDİKLERİ OSMANLI'NIN

Bunların karın ağrılarının nedenini biliyoruz. Hasta adam dedikleri Osmanlı'nın Çanakkale'de yedi düvele nasıl kök söktürdüğünü biliyorlar.

TÜRK KORKUSU ALDI BAŞINI GİDİYOR

Türk korkusu aldı başını gidiyor.. İslam korkusu aldı başını gidiyor.. Geçmişte bunlar Yahudilere de böyle davranmadılar mı? Hiçbir topluma sahip çıkmadılar.."