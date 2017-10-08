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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kampında konuşuyor

Afyonkarahisar'daki kampın kapanış konuşmasını yapan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

08.10.2017 - 15:48
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erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şahsım dahil, hiç kimse kendisini davanın üzerinde göremez.

Türkiye'ye dönük her saldırı ve engel bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır.

Millete şükran borcunu ödemenin tek yolu daha fazla çalışmak ve refahı artırmaktır.

TERÖRİSTLERİN UZANTILARI SİYASİ CESET OLDU

Teröristler dağlarda imha edilirken onların uzantıları da birer siyasi ceset haline dönüşmüştür.

Şu anda yargı önünde hesap verenler kendilerini cezaevinde bulduklarında yaptıkları ihaneti düşünecek çok zamanları olacak.

Bir millet ki F-16'ların, tankların önünde duruyorsa buradaki imanın söndürülmesi mümkün değildir.

FETÖ DİN İÇİNDE PARALEL YAPI OLUŞTURDU

FETÖ başladığı yer neresi olursa olsun, sapkın bir harekete dönüşmüştür. FETÖ din içinde de paralel yapı oluşturdu.

TERÖRİSTLER BATI'DA

Batı'nın bunları neden sahiplendiğini çok iyi anlıyoruz. PKK nereye sığınıyor? Batı'ya. DEAŞ Batı'da. FETÖ de Batı'da.

AYRINTILAR GELECEK..

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