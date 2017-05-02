Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yuvama döndüm

AK Parti Genel Merkezi'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üyelik beyannamesini imzalayarak resmen AK Parti'ye üye oldu.

3 YILLIK ÖZLEM

Erdoğan, 3 yıllık aradan sonra kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olduktan sonra kameralar karşısına geçti.

YUVAMA, SEVDAMA, AŞKIMA DÖNDÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"AK Partimizin saygıdeğer mensupları, kurucular kurulumuzun MKYK'nın, merkez disiplin kurulumuzun kıymetli üyeleri, çok değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum.

YUVAMA, SEVDAMA, AŞKIMA DÖNÜYORUM

27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmem sebebiyle ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum.

"SELAMÜN ALEYKÜM DİYEREK..."

Tam 979 gün sonra bu hasret sona eriyor. Bugün burada bir kez daha selamün aleyküm diyerek heyetinizin içine tekrar dahil oluyorum.

Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının parti üyesi yasağının kaldırılmasını, böyle bir imkanı en güzel şekilde şu anda değerlendiriyor ve partime yeniden üye oluyorum. Bu ayrılık aslında sadece bir resmi ayrılıktı. Aramızdaki mesafe mevzuat gereği olan bir mesafeydi. Gönlümüz hep beraber oldu, hep beraber. Gönüllere sınır çizmek mümkün değildir. Biz hep "Bu hududu kimler çizmiş gönlüme, dar geliyor gardaşım" dedik ve bugüne geldik.

AK Parti asırlar öncesinden başlamış kutlu bir davanın mirasını omuzlarında taşıyan bir partidir demiştim o gün. Ayrılığımızın sona eriyor olması beni asıl bu bakımdan heyecanlandırıyor. Bu kutlu yürüyüşü önümüzdeki dönemde hep birlikte daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Buna inancım tam. Biz yola milletimizle birlikte çıkmıştık. Bugüne kadar hangi sorunun üstesinden gelebilmişsek milletimizin duası sayesinde gelebilmişizdir.

AYRINTILAR GELİYOR..