Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hamburg Havalimanın'da yetkililer karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EŞLİK EDENLER

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Almanya'ya geldi.





İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma ve cumartesi günleri düzenlenecek 12'inci G20 Liderler Zirvesi süresince, bazı liderler ve uluslararası kuruluşların yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.





Bu kapsamda Erdoğan, bu akşam TSİ'ye göre 21.30 ile 22.15 saatleri arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Kempinski Atlantik Otel'de basına kapalı bir görüşme yapacak.



