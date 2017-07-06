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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya geldi

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 20.55'te Almanya'nın Hamburg şehrine geldi.

06.07.2017 - 21:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hamburg Havalimanın'da yetkililer karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EŞLİK EDENLER

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Almanya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya geldi

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma ve cumartesi günleri düzenlenecek 12'inci G20 Liderler Zirvesi süresince, bazı liderler ve uluslararası kuruluşların yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya geldi

Bu kapsamda Erdoğan, bu akşam TSİ'ye göre 21.30 ile 22.15 saatleri arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Kempinski Atlantik Otel'de basına kapalı bir görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya geldi

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