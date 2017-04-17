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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Mart-Kasım 2019'a işaret fişeği atıldı" dedi.

17.04.2017 - 16:02
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erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda kendisini karşılayanlara seslendi.

"DÜN MART-KASIM 2019'UN İŞARET FİŞEĞİ ATILDI"

Birlik ve beraberlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Şimdi ben Güneydoğu'ya, Doğu'ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak, buna inanıyorum. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek. Yedi düvele karşı mücadele verdik. Atılacak çok önemli adımlar var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da VİDEO

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