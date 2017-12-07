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Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi.

AA | 07.12.2017 - 12:15..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında özel uçak “TUR” ile saat 11.40’da Yunanistan’a geldi. Esenboğa Havalimanı’ndan uğurlanan Erdoğan, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı‘na indi.

Meçhul Asker Anıtı'nda Aleksis Çipras'la biraraya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina’da

Erdoğan, bugün Atina’da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, ardından Başbakan Aleksis Çipras ile görüşecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alacak.

65 YILIN ARDINDAN İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti iki ülke arasında 65 yılın ardından cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Son olarak 1952 yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Yunanistan’ı ziyaret etmişti.

Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AB Bakanı Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

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