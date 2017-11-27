Cumhurbaşkanı Erdoğan ATO ödül töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Ankara'nın En'leri' ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

"Maalesef yakın geçmişimizi çok çabuk unutuyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dolar 3 kuruş yükseldi, akaryakıt 2 kuruş arttı diye karalar bağlayanlar, ancak 15 yıl öncesinin Türkiye'sini bilmeyenler olabilir. Ülkemiz ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu günlerden biz buralara geldik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı "1 doların 7 bin 500 liraya çıktığı günleri neden konuşmuyorsunuz?" diye sordu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

SÖMÜRGE DÜZENİ BİR GÜN ÇÖKECEK

"Güçlü ekonomi güçlü devlettir. Ekonomisi güçlü olmayan bir devletin diğer hizmetleri de milleti memnun edemez. Güçlü ordu kuramaz.

Amerika'dan Afrika'ya Asya'ya kadar pek çok kıta sömürgeci devletlerin pençesindeydi. İnsan kaynaklarıyla sömürülen ve katledilen bu kıtaların asli sahipleri hala toparlanabilmiş değil. Zulüm devam ediyor. Bu bedeli ödeyen kıta Afrika'dır.

Medeniyetimizde fethedilen yer sömürülecek değil, ihya edilecek, inşa edilecek yer demektir.

Balkanları fetheden ecdadımız buralarda elde edilen zenginlikleri başka bir yere taşımamıştır.

Balkanlarda tarumar olmuş yerleri, köprüleri, camileri yeniden ihya ettik. İstanbul'u fetheden ecdadımız, Ayasofya'yı yıkmayı aklından bile geçirmemiştir.

Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da ecdadımızın eserleri var. Ancak bu eseleri koruyamadılar. Aliya İzzetbegoviç ölümünden önce bana şöyle dedi. "Evladım burası Evlad-ı Fatihan'dır".

Sömürge düzeni bir gün çökecek. Ama bizi bin yıldır bu topraklarda ayakta tutan kültürümüzün gücü devam edecek.

DOLAR 3 KURUŞ YÜKSELDİ DİYE KARALAR BAĞLAYANLAR

Bugün dolar 3 kuruş yükseldi, akaryakıt 2 kuruş arttı diye karalar bağlayanlar, ancak 15 yıl öncesinin Türkiye'sini bilmeyenler olabilir. Ülkemiz ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu günlerden biz buralara geldik. 1 doların 7 bin 500 liraya çıktığı günleri neden konuşmuyorsunuz?

Şimdi birkaç temel veri ile geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin nereden nereye geldiğini hatırlatmak istiyorum. 2003-2016 yılları arasında yüzde 5.7 büyüdü. Gelişmekte olan ülkeler arasında en başta yer alıyoruz.

2016 yılında dahi yüzde 3.2 oranında büyüme elde ettik. Bu yıl ilk iki çeyrekte yüzde 5.2'yi yakaladık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte çok daha büyük oranlar bekliyoruz. 2017 büyümesinin yüzde 7 olması kimseyi şaşırtmayacaktır. İnşallah az bir gayretle 1 trilyon dolara ulaşacak durumdayız.

Bunu sizlerle beraber yaptık, devam edeceğiz. Milli gelire göre dünyanın 17'nci, satın alma parametresiyle dünyanın 13'ncü büyük ekonomisine sahibiz. Hedefimiz 10 büyük ekonomi arasına girmek. Bunun için mevcut durumumuzu ikiye katlamamız yeterli olacaktır. Geçtiğimiz 15 yılda neredeyse 3.5 kat büyümüş Türkiye'nin önümüzde 6-7 yılda 2 kat büyümesinin önünde hiçbir engel yoktur.

ÜRETİMDEKİ ARTIŞ VE BÜYÜME EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Nitekim kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'i bularak son 10 yılın zirvesine çıkması, üretimdeki artışın ve büyüme eğilimin sürdüğüne işaret ediyor. İstihdam konusunda ise aslında çok ciddi bir başarımız var. 2005 yılında 19.6 milyon olan istihdam edilen kişi sayısı bugün 28.8 milyona çıktı.

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımı öyle yüksek seviyelere ulaştı ki işsizlik oranını hedeflediğimiz düzeye çıkaramadık. Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımının yükselmesi bizi daha da güçlü kılar. Bizim görevimiz, daha çok istihdam sağlayacak politikalar geliştirmek.

İHRACATTA REKORA DOĞRU GİDİYORUZ

Mesela ihracat son günlerde çok güzel haberler aldığımız başka bir alan. Yaşanan olumsuzluklar sebebi ile 143 milyar dolara kadar geriledi. Bir rekora doğru gidiyoruz. Ekim ayı itibarıyla 15 milyar dolarlık artışla 154.2 milyar doları buldu.

2017 ihracatının 155 milyar doların üzerine çıkması muhtemeldir. Daha önce ithal ettiğimiz ürünlerimizin artırıp kendimiz yapabiliyor hatta bunları ihraç edebiliyor hale geldi. Turizmde de kayıplarımızı telafi ettik. Eylül sonu itibarıyla turist sayısında 25 milyonu, turizm gelirinde de 20 milyar doları geride bıraktığımız bir sezon yaşıyoruz. 30 milyar doların üzerine de çıkacağız. 36 milyon turist ve 34 milyon dolara ulaşmış bir ülke olarak, çok mesafemiz var. Merkez Bankası rezervlerimiz... Şimdi yeniden 17 ila 120 milyar dolar arasında bir yere ulaştık. Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Faizler, benim ekonomide en çok muzdarip olduğum alanı oluşturuyor.

BİRİLERİNİN FAİZDEKİ ANLAYIŞINA KATILMIYORUM

Birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum. Mevduat hesaplarına girecek olanlar bilesiniz ki güven esaslı yarışa girecektir. Ayağımıza takılan onca çelmeye, yapılan onca ihanete rağmen hala dimdik bir Türkiye ekonomisi vardır.

Bu milletin mayası sağlam olduğu gibi ihanet tohumları da bizde kök salamaz. Milletimiz kimin ne olduğunu bir bakışta anlar. İnşallah şimdi aynen o dev projelerle o çılgın projelerle yolumuza devam.

İstanbul'da Kanal İstanbul bitme noktasına geldi artık ihale aşamasında. İnşallah Ankaramızda da benzer projelerle... Fuar alanı meselesini de inşallah bu dönemde bitireceğiz. 1 yıl içerisinde bu fuar alanının bitirilmesini istiyoruz.

Yaptığımız proje çalışmaları inşallah Akyurt fakir kalmayacak. Oraya da çok zengin proje gelecektir. İnşallah Kanal İstanbul gibi turizmde dev projelerimizin ayağa kalktığı, şimdi en önemlisi İşte Sağlık'ta Bilkent bitiyor. Bilkent'teki şehir hastanemiz Şubat sonuna kadar bitecek."