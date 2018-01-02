Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'la görüştü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sağlık durumu iyiye giden CHP'li Deniz Baykal'ın Almanya'da tedavisi devam ediyor.
Artık telefonlara cevap veren Baykal, bugün öğlen saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım'la görüşmüştü.
CUMHURBAŞKANI TEDAVİ HAKKINDA BİLGİ ALDI
Başbakan'la görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Deniz Baykal'lı telefonla aradı.
Telefon görüşmesinde, Erdoğan Baykal'a "geçmiş olsun" dileklerini tekrar iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya'daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldı.