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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı SGK binalarının açılış töreninde konuşuyor..

17.01.2017 - 13:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de

Cumhurbaşkanı SGK binalarının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39 kişiyi katleden Reina saldırganının yakalanmasına değindi:

KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK

"İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısının failinin yakalanmış olmasıdır. Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Bu konuda gayreti ve emeği olan İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere tüm güvenlik birimlerini tebrik ediyorum..Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de

ARTIK ÜLKEMİZDE İŞÇİ-MEMUR-ESNAF AYRIMI YOK

Geçtiğimiz 14 yılda Türkiye'nin en büyük gelişmeyi gösterdiği alanların başında sosyal güvenlik geliyor. Temelde hepsi aynı işi yapan ama farklı statülerde faaliyet gösteren sosyal güvenliğin tek çatı altında birleştirilmesi bile tek başına reformdur. Bunu çok engellemek isteyenler oldu. Artık ülkemizde işçi-memur-esnaf ayrımı yok.

İster genel müdür ister iş aynı statüye tabiisiniz. Mali açıdan şeffaf, sürdürlebilir bir sosyal güvenliğe sahibiz. Kurumlarımız yatırım yapabiliyor, hizmetin gayretini artırmanın yollarını arayabiliyor.

Artık vatandaş devletine ulaşmak için dere tepe koşturmuyor. Devlet hizmeti vatandaşının ayağına götürmek için çalışıyor. Pek çok hizmet telefonla, internetle verilebildiği için vatandaşımız işlerini evden halledebiliyor. İşte bu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelesidir."

AYRINTILAR GELİYOR..

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