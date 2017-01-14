Erdoğan ekonomik sıkıntıları aşmanın yolunu söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

Türkiye ekonomisine yapılan saldırıları hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunun silah olarak kullanıldığını ancak Türkiye ekonomisinin bu saldırıların üstesinden geleceğini belirtti:

SIKINTILARIMIZI SAVUNMADA KALARAK DEĞİL, HÜCUMA GEÇEREK AŞABİLİRİZ

"Türkiye ekonomisinin derinliğinin olmadığı bir dönemde bu saldırılar hedeflerine ulaşabilirdi. Ama artık şunu herkesin bilmesi lazım eski Türkiye yok. Ekonominin hacmi çapı büyüdü.

Ekonomideki durgun görüntüyü kesinlikle hak etmiyoruz. Ortada üstesinden gelinemeyecek bir sorun yoktur. Ekonomideki sıkıntılarımızı da savunmada kalarak değil, hücuma geçerek aşabiliriz. Ekonomi insandır, insana dair her şeydir. Hamdolsun insanımız dimdik ayaktayız.

Erdoğan: Sıkıntıları hücuma geçerek aşabiliriz VİDEO

RİSK ALIN, YATIRIMLARINIZI YAPIN

Türkiye'nin bugün kendisine güvenen, risk alan yatırımcılara ihtiyacı var. Ülkede güvenin, bu ülkede istikrar var. Risk alın. Buradan bir kez daha ülkesini seven herkesi harekete geçmeye davet ediyorum.

EKONOMİNİN ÇARKLARINI HIZLANDIRMALIYIZ

Yatırımlarımızı, istihdamımızı artırmak için ne gerekiyorsa yapıp ekonominin çarklarını hızlandırmalıyız. Milletimiz ve devletimiz bu zor günlerde yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacaktır. Küresel vatandaşlık anlayışıyla burayı merkez alarak burada toparlayalım. İhracat ve turizmde çok büyük bir atılımı hayata geçirmeliyiz.

ULUSLARARASI GELİŞMELER TÜRKİYE CAZİBESİNİ ARTIRIYOR

İki milyon dolarlık yatırım yapana vatandaşlık hakkı verilecek. Operatör şirketleri siz kurun. Siz kurun bakın ondan sonra onlar nasıl çalışmaya başlıyor. Bu süreçte finans sektörünün reel sektöre destek vermesi önem sağlıyor. Uluslararası gelişmeler Türkiye cazibesini artırıyor. Bu ülke kendisine güvenen ve yatırım yapanı mahçup etmemiştir, döviz oyununu bozacağız.

2023 HEDEFLERİNE ODAKLANMALIYIZ

Ekonominin tüm aktörlerine güvenim tamdır. Bu fırsatları en iyi şekilde kullanarak 2023 hedeflerimize odaklanmalıyız. Ekonomimizin tüm aktörlerine güveni tamdır. Anayasa değişikliği ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye önünde kimse duramayacaktır. Basit bir ifade ile söylüyorum. Tüm siyasi partiler alanlarda yeni anayasa dediler. Parlamentoda yeni anayasanın önünde durmak için iki siyasi parti bunu konuşuyor. Edep adap hiçbir şey bilmeden ifadelerle engellemenin gayreti içindeler. Böyle bir iç tüzükle bu parlamento yürümez. Bu denli yoran siyasi anlayışla neticeye varamazsınız. Dersini çalışarak gelen bir anlayış yok. Amerika'da uygulama farklı olabilir, Avrupa'da farklı olabilir. Bunları gözden geçirmeden konuşma yapıyorlar.

NİHAİ KARARI VERECEK OLAN MİLLETTİR

Sevgili dostlar Başkanlık sistemini uygulayan ülkelerin ki bizim olmazsa olmazımız mı? Biz daha farklı bir sistem oluşturamaz mıyız? Bir yerden farklı bir şey alırsın, bir başkasından farklı bir şey alırsın. Kendi tarihimden olan bir altyapım var, dünyaya yeni bir anlayışla çıkabiliriz. Bunun kararını verecek olan millettir. Parlamento o metni hazırlıyor. Nihai kararı da verecek olan millettir. Milli iradeye dahi hazmedemeyen, bu işin götürülmesini hazmedemeyen bir grup var. İkinci turdan sonra millete gidecek yol açılır umarım"

