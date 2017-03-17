taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.316
USD
3,6135
EURO
3,8798
ALTIN
142,75
PETR
51,8900

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

AB Adalet Divanı'nın başörtüsü yasağına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıkıysa kipayı da yasaklasana..." dedi.

17.03.2017 - 15:39
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de katıldığı toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"HANİ İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ VARDI"

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı başörtüsü yasağına çok sert bir şekilde tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yasaklamalardan artık bıkkınlık geldiğini söyledi. Erdoğan, "Hani din özgürlüğü vardı, hani inanç özgürlüğü vardı. Sıkıysa kipayı da yasaklasana. Bunlar çok yüzlü, çok." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

16 NİSAN 15 TEMMUZ'UN İNTİKAMI OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"16 Nisan, 15 Temmuz'un bir intikamı olacaktır. 15 Temmuz'da bu milletin evlatlarına bomba yağdıran FETÖ'cüler, PKK ne diyor? Kandil '16 Nisan'da oyumuz hayır', Pensilvanya 'hayır' diyor, ana muhalefet 'hayır'... Bakın kimler bir araya geldi görüyor musunuz? Bunların birbirinden farkı yok. AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim 'evet' diyorlar, MHP'ye gönül veren kardeşlerim 'evet' diyor, BBP'ye gönül veren kardeşlerim 'evet' diyor; fakat CHP'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Gelin bir olalım.

Erdoğan: Sıkıysa kipayı da yasaklayın VİDEO

ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATTIK

Ülkemize çağ atlattık. Ana muhalefetin başındaki zat 'Refah, huzur, mutluluk' yok diyor. Yazıklar olsun. Sen SSK'nın başındayken hastanelerin halini vatandaşlarım bilir. İlacımızı alamıyorduk. Şimdi Eskişehir Şehir Hastanesi de devreye giriyor. Biz buyuz.

16 NİSAN'DA SİSTEMİ OYLUYORUZ

16 Nisan'da milletimizin huzuruna gelecek Anayasa değişikliği halkoylamasından sonra inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Biz faniyiz, her an ölürüz. Hepimiz o musallaya geleceğiz. Türkiye bu sistemle 2023 hedeflerine, 2053, 2071 vizyonlarını hayata geçirecek. 16 Nisan'da bu sistemi oyluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

AB ADALET DİVANI'NA TEPKİ

Avrupa ülkelerinin tüm demokratlıklarının, özgürlükçülerinin işin ucun kendi çıkarlarına kadar olduğunu gördük. AB Adalet Divanı başörtüsünü yasaklıyor. Bıktık ya bıktık. Hani din özgürlüğü vardı, hani inanç özgürlüğü vardı. Sıkıysa kipayı da yasaklasana. Bunlar çok yüzlü, çok.

HOLLANDA'DAKİ ALMANYA'DAKİ IRKÇILAR

Anayasa değişikliğini kötülemek için sağa dönüyorlar gençlerimize hakaret ediyorlar sola dönüyorlar parlamentoya hakaret ediyorlar ileri bakıyorlar muhtarlara hakaret ediyorlar. Bunlarla da kalmıyor birde tutup Suriyeli muhacirleri milletimize hedef göstermeye çalışıyorlar. Hollanda'daki, Almanya'daki, Avusturya'daki ırkçılar, kendi ülkelerindeki Türkler ve müslümanlar için ne yapıyorlarsa bunlarda aynı taktiği ülkemizdeki Suriyelilere uygulamaya çalışıyorlar. Klavuzu Avrupadaki faşistler olan bir partinin varacağı yer 1940'ların tek partili CHP dönemidir.

EY KILIÇDAROĞLU ANLADIN MI

Bundan sonra Başbakanlık yok. Ey Kılıçdaroğlu anladın mı? Başkan var, yeterli sayıda da başkan yardımcısı var"

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hüseyin Gülerce Bülent Arınç'ı yalanladı

Hüseyin Gülerce Bülent Arınç'ı yalanladı

162
Ali Fuat Yılmazer hakim karşısına çıktı

Ali Fuat Yılmazer hakim karşısına çıktı

104
Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

220
NATO Türkiye'nin Avusturya'ya yaptırımı konusunda endişeli

NATO Türkiye'nin Avusturya'ya yaptırımı konusunda endişeli

53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Merkel'den yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Merkel'den yanıt

174
Evlilik programlarının kapatılmasına sunucularından tepki

Evlilik programlarının kapatılmasına sunucularından tepki

450
Rotterdam'da Türkler protesto gösterisi yapacak

Rotterdam'da Türkler protesto gösterisi yapacak

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM