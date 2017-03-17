Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de katıldığı toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"HANİ İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ VARDI"

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı başörtüsü yasağına çok sert bir şekilde tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yasaklamalardan artık bıkkınlık geldiğini söyledi. Erdoğan, "Hani din özgürlüğü vardı, hani inanç özgürlüğü vardı. Sıkıysa kipayı da yasaklasana. Bunlar çok yüzlü, çok." şeklinde konuştu.

16 NİSAN 15 TEMMUZ'UN İNTİKAMI OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"16 Nisan, 15 Temmuz'un bir intikamı olacaktır. 15 Temmuz'da bu milletin evlatlarına bomba yağdıran FETÖ'cüler, PKK ne diyor? Kandil '16 Nisan'da oyumuz hayır', Pensilvanya 'hayır' diyor, ana muhalefet 'hayır'... Bakın kimler bir araya geldi görüyor musunuz? Bunların birbirinden farkı yok. AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim 'evet' diyorlar, MHP'ye gönül veren kardeşlerim 'evet' diyor, BBP'ye gönül veren kardeşlerim 'evet' diyor; fakat CHP'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Gelin bir olalım.

Erdoğan: Sıkıysa kipayı da yasaklayın VİDEO

ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATTIK

Ülkemize çağ atlattık. Ana muhalefetin başındaki zat 'Refah, huzur, mutluluk' yok diyor. Yazıklar olsun. Sen SSK'nın başındayken hastanelerin halini vatandaşlarım bilir. İlacımızı alamıyorduk. Şimdi Eskişehir Şehir Hastanesi de devreye giriyor. Biz buyuz.

16 NİSAN'DA SİSTEMİ OYLUYORUZ

16 Nisan'da milletimizin huzuruna gelecek Anayasa değişikliği halkoylamasından sonra inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Biz faniyiz, her an ölürüz. Hepimiz o musallaya geleceğiz. Türkiye bu sistemle 2023 hedeflerine, 2053, 2071 vizyonlarını hayata geçirecek. 16 Nisan'da bu sistemi oyluyoruz.





AB ADALET DİVANI'NA TEPKİ

Avrupa ülkelerinin tüm demokratlıklarının, özgürlükçülerinin işin ucun kendi çıkarlarına kadar olduğunu gördük. AB Adalet Divanı başörtüsünü yasaklıyor. Bıktık ya bıktık. Hani din özgürlüğü vardı, hani inanç özgürlüğü vardı. Sıkıysa kipayı da yasaklasana. Bunlar çok yüzlü, çok.

HOLLANDA'DAKİ ALMANYA'DAKİ IRKÇILAR

Anayasa değişikliğini kötülemek için sağa dönüyorlar gençlerimize hakaret ediyorlar sola dönüyorlar parlamentoya hakaret ediyorlar ileri bakıyorlar muhtarlara hakaret ediyorlar. Bunlarla da kalmıyor birde tutup Suriyeli muhacirleri milletimize hedef göstermeye çalışıyorlar. Hollanda'daki, Almanya'daki, Avusturya'daki ırkçılar, kendi ülkelerindeki Türkler ve müslümanlar için ne yapıyorlarsa bunlarda aynı taktiği ülkemizdeki Suriyelilere uygulamaya çalışıyorlar. Klavuzu Avrupadaki faşistler olan bir partinin varacağı yer 1940'ların tek partili CHP dönemidir.



EY KILIÇDAROĞLU ANLADIN MI

Bundan sonra Başbakanlık yok. Ey Kılıçdaroğlu anladın mı? Başkan var, yeterli sayıda da başkan yardımcısı var"