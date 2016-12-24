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Erdoğan FETÖ'cülere FETOŞLAR dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında FETOŞLARIN milletin bomba tank uçakla korkmayacağını gördüklerini söyledi.

Haber Merkezi | 24.12.2016 - 15:11
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Erdoğan FETÖ'cülere FETOŞLAR dedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de düzenlenen SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış törenine katıldı. Burada 15 Temmuz'da yaşananlara değinen Cumhurbaşkanı, Türk milletinin 3-5 kurşunla korkmayacağını FETOŞ'ların gördüğünü söyledi.

15 TEMMUZ BİZE ÖNEMLİ DERSLER VERDİ

"15 Temmuz bize önemli dersler verdi. Tarihimizin en büyük ayıplarından darbelerin öyle kolayca olmayacağını göstermiştir. Rahmetli Menderes'i ipe çektiler ama kimse sokağa çıkmadı.

3-5 KURŞUNLA MİLLETİN KAÇACAĞINI SANAN FETOŞLAR

3-5 kurşun bomba tank uçakla bu milletin kaçacağını sanan FETOŞ'lar durumun böyle olmadığını anlayacak."

Erdoğan FETÖ'cülere FETOŞLAR dedi VİDEO

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