Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

(Almanya intihar ediyor demiştiniz? Merkel ile yapacağınız görüşmeye yansıması nasıl olur?)

ALMANYA'DA YAŞANAN BAZI OLAYLAR MAALESEF ÜZÜCÜ

"Bunca yıldır sizlerle beraberim. Sadece başbakan cumhurbaşkanı olarak 15 yıllık aktif siyaset sürecim var. Biliyorsunuz ben hiçbir sözümü sakınmam. Almanya’da yaşanan bazı olaylar maalesef üzücü. Mesela, Alman Başbakanlığı’nın önünde bir aracın üzerine benim, Putin ve Suud Kralı Salman’ın resimlerinin konulup suikast çağrısı yapılan bir pankart açılması...

ALMANYA'NIN TERÖRİSTLERE YATAKLIK EDEN BİR GÖRÜNTÜ VERMESİ ÜZÜCÜ

Bu Alman polislerinin gözü önünde, medyanın huzurunda yapılıyor. Bu tür şeylere müsaade edilmesi büyük felaket. Hem dost olacağız, hem NATO’da müttefik olacağız hem de bu tür şeylere müsaade edilecek, terör örgütlerine göz yumulacak. Almanya’nın adeta teröristlere yataklık eden bir ülke görüntüsü vermesi üzücü.

TÜM BUNLAR SİYASİ İNTİHARDIR

Nitekim Alman Gizli Polis Teşkilatı’nın son raporu da bu endişelerimizi doğrular nitelikte. O raporda PKK’lıların mevcudiyeti, orada büyük miktarda haraç topladıkları itiraf ediliyor. Bunu ben de sürekli dile getiriyorum. Almanya Şansölyesi’ne 4 bin 500 dosya verdim, bir netice almış değiliz. PKK’lılar hala Alman polisinin güvencesinde orada en işlek caddelerde yürüyüşler yapabiliyorlar. Buna karşılık bizim ise orada soydaşlarımızla buluşmamıza engeller çıkarıyorlar. Böyle bir şeye müsaade edemeyiz diyorlar. Ben de tüm bunlar karşısında diyorum ki, bu tutum bir siyasi intihardır! Tüm bunları elbette Merkel’le yapacağım görüşmede de dile getireceğim.”

(Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile yürütülen tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması yönündeki kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?)

"Bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Bu karar bizi bağlamaz."

(Bizim için kıymeti yok dediniz ama Avrupa Parlamentosu kararı bir ilk olma özelliği taşıyor. Merkel’le görüşmenizde bu konu da ajandanızda yer alacak mı?)

“Bu konu benim gündemimde yok. Ajandama alırsam önem vermiş olurum.”

(CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nü nasıl değerlendiriyorsunuz?)

YÜRÜMEK YERİNE MİTİNG YAPILABİLİR

“Ben Kılıçdaroğlu’nun bir adalet anlayışına sahip olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yürüyor. Yürürken aslında kamu düzenini de bozuyor. Halbuki yürümek yerine pekala miting yapabilir. Niye yapmıyorsun? Tutturmuş adalet. Senin adaletle ne işin var? Biz partimizi bunun üzerine kurduk... Bu kadar adil isen sen kendi partinde genel başkanlığa aday olanları ne diye anında yedin?

Grup toplantısında kendisine itiraz eden için “atın bu adamı” diyen o değil miydi? Hani adildin? Bunların siyasi geleneğinde bu var. Mesela merhum Ecevit başbakanlığı döneminde Merve Kavakçı’yı sadece başörtüsünden dolayı meclisten attırdı. “Atın bu kadını” dedi. Neydi Kavakçı’nın suçu? Başörtülü olmak. Hani adalet?

PARTİMİZİN KAPATILMA GİRİŞİMİNDE NE DEDİLER

Partimizin kapatılma girişimi esnasında ne dediler? O zamanki genel başkanları “Hamdolsun ki Ankara’da yargıçlar var” dedi. dediler. Mecliste tek başına iktidar olan bir partinin kapatılması için anayasanın 138. maddesini de ihlal ederek tavsiyede bulundu: “Hamdolsun ki Ankara’da yargıçlar var!”

KİMLER KİMLERLE YÜRÜYOR

Üzerinde adalet yazan tişörtle yürümekle adalet gelmez. Yapacaksan miting yap. Boşuna yorulma. Yolu kapatarak o güzergahı kullananları adeta isyan ettiriyorlar. O sıcakta saatlerce trafikte kalanlar var. Buna rağmen koruma altına alıyoruz. Kimler kimlerle yürüyor? PKK örgütünün arkasında olduğu siyasetçilerle bunlar omuz omuza yürüyorlar. Milletimiz tüm bunları görüyor, gerekli değerlendirmeyi yapar.”

(MİT TIR’ları konusunda ilginç bilgiler açıkladı başsavcı. Kumpası organize edenlerin ABD temsilcilikleriyle görüşme yaptığı konuşuldu.)

"Bu sorduğunuz halen devam eden yargılamayla ilgili bir konu. Ancak Batılılar FETÖ konusunda dikkatli olmalılar. Mesela Avrupa Parlamentosu’nun raporunda bu hususta çelişkiler de var. Bir taraftan darbe girişimini kınıyorlar, diğer taraftan da iltica eden FETÖ mensuplarına kapısını açan ülkelere teşekkür ediyorlar. Bu nasıl iş? Biz Batılı müttefiklerimizi bu örgütün tehlikeli olduğu hususunda uyarıyoruz."

(15 Temmuz yargılamaların ağır yürüdüğüne ilişkin şikayetler var. Değerlendirmeniz nedir?)

“Yargı süreci devam ediyor. Enis Berberoğlu ile verilen karar önemli bir adımdır. Bağlantısı nedir? Yurtdışına kaçmış olan kişidir. Servisi yapan bu. Yıl sonuna kadar ciddi manada mahkumiyet kararları gelecektir diye düşünüyorum.”

(Körfez’deki gerilim Suudi Arabistan’la ilişkilerimizi bozar mı?)

BİZ HAKLININ YANINDA OLMALIYIZ

“Biz, kendimizden sorumluyuz. Şüphesiz ki biz dostlarımızla münasebetlerin bozulmasını istemeyiz. Ancak zulme de rıza gösteremeyiz. Katar’ın önüne konulan 13 maddeye baktığım zaman, bunu siyasi intihar olarak görüyorum. Mesela “Türk üssü kapatılsın” deniyor. Ama ABD’nin, Fransa’nın üslerine bir şey dedikleri yok. Bu Katar ile Türkiye arasında bir konu. Katar’ın cevapları yerinde. Biz haklının yanında olmalıyız.”