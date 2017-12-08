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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümülcine'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümülcine'de Batı Trakya Türkleri'ne seslendi.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 16:30..
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erdogan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sizlerin her türlü imkandan yararlanmanızı istiyoruz. AİHM kararlarının uygulanmasını bekliyoruz.

Rum kökenli vatandaşlarımızın talepleri için önemli adımlar attık... Aynı yaklaşımı Yunanistan'dan da bekliyoruz.

Öğrenci yokluğundan kapanan her okul, geleceğimizde sönen bir ışıktır.

"LOZAN'DA BUNUN YERİ YOK"

Başmüftülük sorunu sürüyor. Atanmış müftü ile işi götürme anlayışı var. Ama Lozan'da bunun yeri yok.

Biz Lozan'da 11 ülke var. Japonya'nın burada ne işi var? Ege'nin bir tarafında Türkiye var, diğerinde Yunanistan var.

"BAZI ŞEYLERİ AŞMAK LAZIM"

Lozan Antlaşması'na göre, patrik yurt dışına çıkmak istese Eyüp Kaymakamı'nın iznine tabi. Ama biz bunu uygulamıyoruz. Bazı şeyleri aşmak lazım.

Bizim burada asimilasyon değil entegrasyon noktasında Yunanistan bayrağını bir kenara koymamız mümkün değil.

AB'nin sağladığı imkanlardan en iyi şekilde faydalanmaya çalışmalısınız."

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