Erdoğan'dan ABD-YPG fotoğraflarına sert tepki

ABD askerlerinin YPG ile nöbet tuttuğu fotoğrafları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"YPG PAÇAVRALARININ YANINDAKİ ABD BAYRAĞI BİZİ ÜZDÜ"

"Ne yazık ki YPG paçavralarının yanındaki ABD bayrağı bizi üzdü. 16 Mayıs'ta yapacağımız görüşmede Sayın Trump'a fotoğrafları buyurun diyeceğiz göstereceğiz. Çünkü terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse bugün bize, yarın başkalarına..

"O ZAMAN BİZ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

Madem ki biz uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunu göstereceğiz. Çünkü terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse, bugün bize yarın bir başkasına olacaktır. Bunu paylaşmamız lazım. Ve bu geleneceğin, çünkü sayın Obama döneminde başlayan süreç şu an devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki bu sıkıntı devam edecektir, hemde kendileri rahatsız olacak, bizler de iki NATO’nun ortak ülkesi stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Her zaman söylediğim gibi, o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

"BİZ ENDİŞEYLE YAŞAMAKTANSA, ONLAR KORKUYLA YAŞASINLAR"

Karaçok’ta ne olduysa Sincar’da ne olduysa, artık biz bunlara devam etmek durumunda kalacağız. Dün de söylediğim gibi ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ derken bunu kast ediyorum. herhalde tarih vererek, haber verecek gidecek değiliz. Ama bilecekler ki TSK buraya gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa, onlar korkuyla yaşasınlar."

